被踢爆不人道伺候加國前外交官 中國：真的嗎？

2018-12-21 21:21

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大逮捕華為財務長孟晚舟後，中國也抓捕3名加拿大公民，包括前外交官康明凱（Michael Kovrig），近期內當局審訊他的手段曝光震驚國際，中國外交部今（21）日聞悉外媒列舉的違反人權事項，反問「是真的嗎？」。

據《路透》報導，中國無確切說明逮捕理由，僅聲稱康明凱危害中國國安，消息人士透露，康明凱於10日晚間10時許在北京街頭被帶走，直到12日下午4時中國政府才正式通知加拿大此事，對此加國當局出動駐中大使和2名外交官，才在14日於警察局和康明凱會面半小時。

知情人士說，中國當局隨後把康明凱關押在一個秘密地方，不准他申請保釋、不准他會見律師，每天早上、下午和晚上都會進行訊問，晚上睡覺也不准他關燈，且加國領事每月僅可會面1次，不准親人探望。

中國外交部發言人華春瑩對外媒記者發問，「你很關心康明凱的各種待遇，但我不知道當時加方應美方要求非法拘押中國公民時，你們有沒有關心過她的待遇和她的權益問題？」，並提到「中方依法保障了康明凱的各項合法權益和人道主義待遇」。

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