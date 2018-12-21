真的超像！美國男子神撞臉搶匪 白蹲17年苦牢

2018-12-21 21:11

〔即時新聞／綜合報導〕長太像也不行？美國密蘇里州（Missouri）17年前有1宗搶劫案，1名無罪的路人，只因為和犯人長太像，就白白被關了17年，去年才得以獲釋出獄，並拿到折合台幣約3千多萬元的補償。

綜合媒體報導，瓊斯（Richard Anthony Jones）1999年因為美國密蘇里州的1宗搶劫案被逮捕，儘管缺乏物證，法官還是憑著目擊證人的指認，就認定過去有前科紀錄的瓊斯是搶案犯人，並判瓊斯19年徒刑。

沒想到搶案真正的犯人其實是年齡、外貌皆與瓊斯相近的艾默斯（Ricky Lee Amos），就連當初指認瓊斯的證人也坦承，他分不出瓊斯與艾默斯兩人的差異。瓊斯最後於2017年6月被釋放，總共被白白關了17年，並獲得110萬美元（約新台幣3380萬元）的賠償、無罪證明、銷毀所有和搶案相關的生物樣本，與參與密蘇里州醫療福利計劃的資格。

但由於搶劫案的追訴期已過，真正的犯人艾默斯無法被起訴，不過令人玩味的是，在瓊斯被關在獄中的同時，艾默斯也曾因為其他罪名被關入同座監獄，相貌如此相像的兩人甚至曾待在同座監獄內。

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