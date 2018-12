幫川普築牆！川粉GoFundMe募款 4天籌到逾3億

2018-12-21 21:33

〔即時新聞/綜合報導〕為了幫助美國總統川普實現「在美墨邊界築牆」,美國1名退役空軍16日開始在集資平台「GoFundMe」發起活動,目標籌得10億美元(約新台幣300億元),沒想到短短幾天已籌到逾1100萬美元(約新台幣3億元)。

綜合媒體報導,川普2016年競選總統時,曾承諾要在美墨邊境築牆,然而川普在爭取50億元預算時和國會僵持不下。曾因戰爭3次截肢、擁有美國軍方榮譽獎章「紫心勳章」的退役老兵考費基(Brian Kolfage)16日發起集資計畫,盼籌到10億美元的資金。

考費基表示,太多美國人遭非法移民殺害,且非法移民無法對美國社會有任何貢獻,因此「築牆計畫必須完成」;他還呼籲當初投給川普的6300萬人,如果每個人願意捐出80美元(新台幣2458元),就能達到50億美元。考費基說,最後募得的錢會全數匯給川普政府。如果最後成功達標,將成為GoFundMe平台史上募得最高額的資金。

截至美東時間21日上午8時(台灣時間21日晚間9時左右)為止,已經有超過18萬人響應、捐款超過1100萬美元;不過也有人抵制考費基的募款活動,19日另外在「GoFundMe」發起「以梯子翻越川普的牆」募款計畫,並將募得的錢捐給難民與移民教育及法律服務中心(RAICES) 。

$500,000 RAISED in 48 Hrs to FUND THE WALL! No media yet?? We need the MSM! Use #GoFundTheWall TREND IT!https://t.co/0KPEKN9WtE@DeplorableChoir @DonaldJTrumpJr @codeofvets @RepMattGaetz @DRUDGE @mattgaetz @gehrig38 @parscale @DonaldJTrumpJr @realDonaldTrump @RedNationRising