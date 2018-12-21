幫川普築牆！川粉GoFundMe募款 4天籌到逾3億

2018-12-21 21:33

〔即時新聞／綜合報導〕為了幫助美國總統川普實現「在美墨邊界築牆」，美國1名退役空軍16日開始在集資平台「GoFundMe」發起活動，目標籌得10億美元（約新台幣300億元），沒想到短短幾天已籌到逾1100萬美元（約新台幣3億元）。

綜合媒體報導，川普2016年競選總統時，曾承諾要在美墨邊境築牆，然而川普在爭取50億元預算時和國會僵持不下。曾因戰爭3次截肢、擁有美國軍方榮譽獎章「紫心勳章」的退役老兵考費基（Brian Kolfage）16日發起集資計畫，盼籌到10億美元的資金。

考費基表示，太多美國人遭非法移民殺害，且非法移民無法對美國社會有任何貢獻，因此「築牆計畫必須完成」；他還呼籲當初投給川普的6300萬人，如果每個人願意捐出80美元（新台幣2458元），就能達到50億美元。考費基說，最後募得的錢會全數匯給川普政府。如果最後成功達標，將成為GoFundMe平台史上募得最高額的資金。

截至美東時間21日上午8時（台灣時間21日晚間9時左右）為止，已經有超過18萬人響應、捐款超過1100萬美元；不過也有人抵制考費基的募款活動，19日另外在「GoFundMe」發起「以梯子翻越川普的牆」募款計畫，並將募得的錢捐給難民與移民教育及法律服務中心（RAICES） 。

$500,000 RAISED in 48 Hrs to FUND THE WALL! No media yet?? We need the MSM! Use #GoFundTheWall TREND IT!https://t.co/0KPEKN9WtE@DeplorableChoir @DonaldJTrumpJr @codeofvets @RepMattGaetz @DRUDGE @mattgaetz @gehrig38 @parscale @DonaldJTrumpJr @realDonaldTrump @RedNationRising — Brian Kolfage （@BrianKolfage） 2018年12月19日

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