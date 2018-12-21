靄靄白雪攏係假！ 俄國小鎮竟用油漆「解決」燃煤污染

2018-12-21 21:53

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯西伯利亞地區的克麥羅沃（Kemerovo）是產煤重鎮，當地居民發現，公園中的雪堆全被塗上白色油漆，還會黏在手上。原來是政府為掩蓋煤灰污染，竟把雪漆成白色。外媒指出，這種「黑雪」在俄羅斯部分地區相當常見，與長期生產煤炭有關。

綜合外媒報導，耶誕將至，在克麥羅沃一處小鎮上，居民帶著小孩到市政府設置的公園玩雪，不料「白」雪卻黏在手上，仔細一看才驚覺是油漆。鎮長伊萬諾夫（Dmitry Ivanov）回應，會清掉所有油漆，他譴責替雪上色的人，還發表聲明說：「向新年心情被破壞的鎮民道歉！」

外媒指出，俄羅斯的西伯利亞地區長期生產煤炭，雖然有利於經濟，但煤炭的運輸及儲存會向空氣釋放大量粉塵，在冬天，煤灰會和大氣中的水分混合，進而造成「黑雪」。如今俄羅斯已有多地方「下黑雪」，港口、機場及住家等地都被這些受煤炭污染的雪覆蓋。

數據顯示，俄羅斯於2017年是全球第6大煤炭生產國，前5大分別是中國、美國、印度、澳洲與印尼。俄羅斯政府統計，這些燃煤在2016至2017年增加6％。俄國能源部門預計，截至2030年，俄羅斯每年可生產約4.8億公噸的煤炭。

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