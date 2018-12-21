緊張情勢升溫！加媒爆：約200加拿大人被中國拘留

2018-12-21 22:10

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大當局1日逮捕華為副董孟晚舟後，中國政府至20日已以違反法律為由，逮捕3名加拿大公民，隨後加國則下令驅逐160名滯留境內、透過非法手段獲取加拿大永久居留權的中國公民。而根據加媒最新報導，目前大約有200名加拿大人因為各種原因被拘留在中國。

加拿大媒體《多倫多星報》（Toronto Star）在當地時間20日報導，孟晚舟在加拿大被扣押以來，3名加拿大人陸續在大陸遭拘留，其中兩名加拿大人康明凱（Michael Kovrig）和史佩弗（Michael Spavor）遭中國以「危害國家安全」為由逮捕，而近日第3位遭逮捕的加拿大公民莎拉（Sarah McIver）的消息更引發外界關注，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）昨日談及此事時，措辭特別謹慎，他將此事與前面兩起拘留案件區別開來，表示莎拉是因為「工作簽證」問題而遭拘留。

據報導，加國聯邦政府消息人士表示，目前約有200名加拿大人被拘留在中國，不過「每周多達3次的逮捕是很常見的」，許多人是因為喝醉、吸毒或者違反簽證規定，涉及雙重國籍而遭逮捕，只有少數人是政治案件。但這項數據也警告加拿大當局必須謹慎行事，因為加拿大正中國和美國一觸即發的國際貿易紛爭之間。

在加拿大因應美國的要求下逮捕了孟晚舟後，莎拉被捕的時間點已引起各界關切，擔憂中國當局正進一步打壓境內的加拿大旅客。杜魯道也表示，將此事擴大或是「政治化」是沒有好處的，因為這將會阻止他的最終目標──「確保加拿大人被釋放並安全返回家園」。

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