正妹挑戰9層肉巨型漢堡 22分鐘嗑掉還清光薯條

2018-12-21 20:59

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名美女挑戰大胃王比賽，她在22分鐘內將50盎司（約1.42公斤）的漢堡給吞下，連一旁的薯條都吃得乾乾淨淨，成功挑戰。

綜合媒體報導，英國一名來自漢普郡（Hampshire）的24歲年輕正妹凱特‧歐文（Kate Ovens），身高165公分的她，外表看來食量一般，卻曾經成功吃掉100塊餅乾，是個專門以大胃王分享影片、照片的網紅，在臉書上有超過15萬人追蹤。

這次，她挑戰的是巨型美式漢堡，有九層厚實的牛肉漢堡肉、奶酪、沙拉、小黃瓜，總重50盎司（約1.42公斤）的漢堡，旁邊還有許多薯條。凱特表示，這些漢堡相當好吃，但巨大的分量仍讓她感到棘手，不過她很享受這種感覺。

過了22分鐘，凱特成功將漢堡全數吞下，連薯條也不例外。凱特表示，這是她吃過最大的漢堡，她非常享受。凱特去年曾挑戰11層漢堡肉、重58盎司（約1.65公斤）的巨大漢堡，不過以失敗告終。

Kate ovens挑戰巨型漢堡。（翻攝自Kate ovens臉書）

Kate ovens挑戰巨型漢堡成功。（翻攝自Kate ovens臉書）

英國一名美女挑戰大胃王比賽，她在22分鐘內將50盎司（約1.42公斤）的漢堡給吞下，連一旁的薯條都吃得乾乾淨淨，成功挑戰。（翻攝自Kate ovens臉書）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/