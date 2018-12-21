印度驅逐60名中國手機專家 中官媒：拿小問題強硬

2018-12-21 19:44

〔即時新聞／綜合報導〕中國、印度雙方外交部長今（21）日在新德里進行會談，但印方提前在15日，指控境內手機製造廠的60名中國指導專家「涉嫌違反其商務簽證條件」，將這些人掃地出門，《環球時報》有分析指出，印度民眾不滿執政黨「對中國太軟弱」，此事件可能是種回應。

根據《印度時報》報導，印度「外籍人士區域登記處（FRRO）」15日發函給位於孟買的「太平洋網路科技公司」（Pacific Cyber​​ Technology ），指控他們達曼城（Daman）和錫爾瓦薩城（Silvassa）的手機製造工廠內，共有60名中國指導專家「涉嫌違反其商務簽證條件」，下令他們馬上離開印度，目前已有6人回到中國。

報導提到，該公司的大股東位於中國香港，《香港蘋果》查出，涉案企業一共5名董事，當中1人姓氏「馬」，在印度孟買另有登記1間「香港孟買傑姆科技私人有限公司（Hong Kong Mumbai Cem Technology Private Limited）」，但沒有在香港境內找到相同名稱的公司行號。

《環球時報》指出，印方下令60名中國專家離境，法律上絕對站得住腳，但現在是中印關係「歷史最好時期」，這樣的決定令人不得不猜想背後原因，可能是因印度執政黨被人民怪罪「對中國太軟弱」，又在5月輸掉選舉，因此「拿一些小問題顯示對中國的強硬立場」。

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