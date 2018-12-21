中國推動軍隊現代化 美媒：江南造船廠10年擴增64％

2018-12-21 17:32

〔即時新聞／綜合報導〕中國近年推動軍隊現代化，中國海軍軍艦造船廠之一的江南造船廠，於2008年建立，過去10年間快速擴張，透過衛星照片可發現船場範圍已擴大64%，從2011年至今，江南造船廠佔地從7平方公里擴增到11.5平方公里。

美國《CNN》報導，華盛頓智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）中國實力計畫研究員福納樂（Matthew Funaiole）表示，江南造船廠負責製造中國部分先進軍艦，這些軍艦成為解放軍走向現代化的重要組成；美國政府報告則指出，江南造船廠之所以快速擴張，主要是北京當局在習近平的指示下，致力推動海軍擴張和現代化發展。

報導表示，衛星照片拍攝到江南造船廠正在為解放軍製造先進軍艦，包括055型飛彈驅逐艦，這種艦艇是亞洲最大、最精密且致命的戰艦；還有中國自製的破冰船與科學考察船雪龍2號，儘管它尚未完工，但未來將成為藍水海軍航向北極的要角。

報導提及，但與崛起的中國軍隊和軍艦生產速度相比，美國卻不斷傳出壞消息，儘管美方軍艦在素質上具優勢，但近年來時常發生意外事件，如2宗在亞太發失的撞船事故，重創美國海軍的形象和名聲，此外美國政府報告又指出，華盛頓當局須花數十年改善不良造船廠的狀況。

報導引述，福納樂說明，目前中國服役的船隻已越來越現代化，中國海軍也較美國現役活躍海軍艦隊龐大，在未來數年，這種差距會持續擴大。但《中央社》報導，香港軍事評論員梁國樑透露，中國軍艦的製造量確實成長飛速，但軍艦實力仍遠遠低於美國，且多以護衛艦和驅逐艦等中小型軍艦為主，總噸位與美國相差極大。

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