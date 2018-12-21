互指對方傳豬瘟 俄羅斯禁止進口中國飼料

2018-12-21 16:43

〔即時新聞／綜合報導〕中國非洲豬瘟疫情持續擴大，各國無不嚴加戒備。俄羅斯官方決定，除特別消毒處理過的飼料外，其餘從中國進口的各類飼料和飼料添加劑一律禁止入關。

根據《自由亞洲電台》報導，非洲豬瘟已擴散至23個省份，源頭從何而來外界議論紛紛，其中一個可能性為俄羅斯傳入，管道包括中國球迷於俄羅斯世足賽期間攜帶當地肉品回國，或是中美爆發貿易戰後，中國改向俄羅斯進口25噸豬肉所導致。

俄羅斯的輿論則指出，國內的非洲豬瘟可能是由中國進口的飼料和飼料添加劑所引發，海關也在14日起禁止進口中國飼料和添加劑，但經過消毒處理的品項不在此限。中俄雖然都將矛頭指向對方，至今皆無確切證據證實。

據日本農林水產省更新的中國非洲豬瘟疫情狀況顯示，截至本月20日，全中國僅有新疆維吾爾自治區、寧夏回族自治區、西藏自治區、廣西壯族自治區、河北省、山東省、甘肅省沒有發現豬瘟疫情。

國內積極防犯境外肉品入境，目前累積已經有7件中國豬肉製品驗出非洲豬瘟病毒，顯示旅客自中國攜帶豬肉產品回國，傳播非洲豬瘟的風險極高。攜帶疫區肉品通關遭查獲者，最少面臨20萬以上罰鍰，提醒民眾小心觸法。

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