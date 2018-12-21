中國盯上格陵蘭！ 外媒曝「丹麥人憂心忡忡」

2018-12-21 15:52

〔即時新聞／綜合報導〕作為世界第二大經濟體的中國，如今積極擴張在世界各國的影響力，外媒報導，中國近期盯上由丹麥控制的自治島嶼「格陵蘭島」（Greenland），使得丹麥人憂心忡忡，丹麥主要政黨的外交事務發言人就表示，「不希望在我們自己的後院出現共產主義專政」。

BBC報導，雖然北京距離北極圈有近3000公里遠，中國仍開始自稱「近北極國家」，除了透過破冰船積極開闢往北極的航線，中國甚至盯上遠在天邊的格陵蘭島，打算將其視為「極地絲綢之路」上至關重要的驛站，這使得丹麥和在格陵蘭島北部有軍事基地的美國感到相當憂心。

報導指出，格陵蘭島是世界第12大領地，擁有200萬平方公里的岩石和冰，人口卻只有5.6萬，是地球上人口密度最小的地區。然而，看上了這片土地的中國，正在參與當地政府決定建造巨型國際機場的競標，儘管丹麥和美國施壓，卻未能阻止中國對格陵蘭的介入。

報導稱，當地人對中國的看法產生分歧，佔當地總人口數高達88%的因紐特人認為，中國的參與對格陵蘭有益，當地的丹麥人卻憂心忡忡。丹麥執政聯盟中的主要政黨「丹麥自由黨」的外交事務發言人詹森（Michael Aastrup Jensen）說：「不希望在我們自己的後院出現共產主義專政，」。

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