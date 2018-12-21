終於開放了！無人機害英國機場停飛32小時 航班重新起降

2018-12-21 15:05

〔即時新聞／綜合報導〕英國最大機場之一的倫敦蓋特威克機場（Gatwick Airport），當地時間19日晚間9時因無人機入侵空域而關閉，只有20日上午暫時開放45分鐘，隨後又停止起降。在經過32小時之後，今天（21日）終於恢復運作。

據《CNN》報導，經過將近2天的騷亂，稍早有1架托馬斯·庫克集團（Thomas Cook）的班機降落於蓋特威克機場。機場方面表示，他們正在與航空公司和空管員合作，在之前幾個小時讓部分航班起降。

這起「無人機之亂」導致成千上萬的人被困在機場，光是20日受影響的旅客就達到11萬人，一些航班不得不改降曼徹斯特、盧頓或希思羅機場，甚至要改降到法國巴黎或荷蘭阿姆斯特丹。

英國警方正在尋找無人機操作者，一共投入了20支搜索部隊，但迄今都毫無線索。警方透露，「每當我們接近操作者時，無人機就會消失；當我們想重新開放機場時，無人機又會重新出現。」

對此英國軍方也投入協助，已部署了專門設備來協助警察，若這名搗亂的嫌犯最終被抓到，將因為危及飛航安全而面臨最高5年的有期徒刑。

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