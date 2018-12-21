美起訴中駭客傳原定「金融制裁」 怕影響貿易談判作罷

2018-12-21 13:15

〔即時新聞／綜合報導〕美國司法部20日正式起訴2名竊取美國政府及企業資料的中國駭客，據悉美國原定將進行金融制裁，但遭財政部長阻止，深怕起訴跟金融制裁會影響中美之間的貿易談判。

綜合外媒報導，遭起訴的2名中國駭客朱華（Zhu Hua）與張士龍（Zhang Shilong）被指控在駭客組織「APT 10」工作，起訴書中表示，2人共竊取了美國、巴西、加拿大、芬蘭、法國等12個國家的數據資料，聯邦調查局主任雷（Christopher Wray）更表示，受害者公司遍佈全球。

據《彭博》報導，中國外交部對此指控回應，政府從未參與或支持個人竊取他人商業機密，中國外交部發言人華春英則表示，美國的指控「毫無根據」，應立即撤銷對2名中國公民的起訴，以免對中美兩方的關係造成更嚴重的損害。

這項起訴加劇了中美之間的緊張關係，《華盛頓郵報》報導，有知情人士透露，美國有意對中國進行金融制裁，但被財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）擋下，起訴中國駭客可能讓美中貿易談判蒙上陰影，擔心倘若進行金融制裁會使局面更難控制，因而才擋下。

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