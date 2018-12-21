震驚德國！《明鏡》週刊獲獎記者寫假新聞多年

2018-12-21 13:47

〔即時新聞／綜合報導〕德國權威雜誌《明鏡》（Der Spiegel）週刊竟爆出記者造假醜聞！《明鏡》19日主動公布報告稱，記者雷洛提烏斯（Claas Relotius）大量偽造自己寫的新聞故事和人物，該雜誌的總編部承認，「這可能是《明鏡》最大的新聞危機」。

《德國之聲》報導，《明鏡》社會編輯部的記者雷洛提烏斯在《明鏡》內部的調查報告中承認，自己曾多次編造故事或「加工」事實，許多報導中採訪的某些人甚至是「無中生有」。自2011年起，雷洛提烏斯共有60篇稿件在《明鏡》發表，在他承認相關指控後，已經於17日辭職。

《明鏡》總編部的成員費希特納（Ullrich Fichtner）表示，一旦寫作素材不夠，這名記者就開始動用自己的想像力，如今許多稿件已經很難辨別出真假，「這名同事實在手法高超，真不清楚他在《明鏡》發表的稿子，是否會有一篇完全乾淨」。

在加盟《明鏡》前，雷洛提烏斯就是數度獲獎的傑出記者，其中包括德國記者獎。該獎基金會發表聲明批評，這名記者以近乎於「犯罪式的手段」欺騙獎項的組織者及評審委員們，評委會正在就撤銷對他的授獎舉行磋商。

這起造假醜聞引起德國新聞界轟動，德國記者聯盟（dju）甚至在推特上表示：「它可能是希特勒日記事件發生以來，德國新聞界的最大造假醜聞」。

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