來台考察花博叫小姐惹議 日市長請辭獲准還暗示將回鍋

2018-12-21 11:43

〔即時新聞／綜合報導〕日本山口縣美禰市市長西岡晃於11月初來台考察台灣花博，未料竟被爆出去半裸女坐檯的卡拉ok店，還有「叫小姐」等行為，引起日本及台灣社會一陣風波，20日西岡晃向市議會提出辭呈獲准，將於31日的全體會議上辭職。

綜合外媒報導，44歲的市長西岡晃和2名市議員，66歲的戎屋昭彥及72歲德並伍朗被爆出在11月2日至5日，來台出差時出入聲色場所，引起日本市議會不滿，上月市議會曾對市長的不當行為提出議案，但因出席會議的人數過少而流會，市議會事務局表示，西岡晃為了不讓市政停擺顧提出辭呈，然而市議會已經同意請辭。

《產業經濟新聞社》報導，西岡晃表示，他要負起市府的停擺責任，為了不讓市政停擺繼續影響市府才決議請辭，西岡更暗示之後將再次舉行市長選舉，可能再度回鍋，望市民可以相信他、消除對自己的懷疑。

對於到台灣半裸女坐檯的卡拉ok店消費及帶小姐回飯店的行為，西岡晃堅持否認有買春，是店內的小姐有不當行為、開始脫衣服，但遭到市議會成立的特別調查委員會，戎屋昭彥及德並伍朗打臉西岡晃的說法，表示西岡晃要搭電梯回房間時，旁邊帶的女生感覺就是專門來陪他的。

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