驚悚一幕！川普竟被金正恩擊斃？

2018-12-21 12:05

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普竟死在北韓領導人金正恩的槍下？原來這是南韓的政治諷刺藝術作品。外媒報導，這是59歲的南韓藝術家林英宣近期在首爾某裝置藝術展上展出的傑作，以諷刺朝鮮半島的外交角力，早就演變成兩名世界級「頭號表演者」為主角的政治大戲。

《法新社》報導，近期在首爾的一個裝置藝術展覽中，北韓領導人金正恩手裡的槍冒著煙，睥睨著癱倒在紅毯上的川普屍體，屍體旁還有一堆美鈔，金正恩身後的霓虹燈還閃著口號：「戲非演下去不可！」而這些場景出自於59歲的南韓藝術家林英宣。

在金正恩和川普6月於新加坡舉行戲劇性的「川金會」之前，2人互相人身攻擊、以戰爭要脅的言論，佔盡了過去一整年的國際新聞版面。林英宣說：「兩位領導人都是政治秀大師，他們利用充滿敵意言辭所製造的緊張情勢，為自己在國內政治舞台加分，但他們的演出缺乏誠意。」

林英宣期望透過作品表現在日常生活中出現的政治現實，「人們看著這些政治人物的一舉一動，因此而緊張、焦慮和開心，就像在看電影一樣」。在他的作品設定中，金正恩和川普原本是朋友，後來金正恩因不滿川普放高利貸，決定槍斃這位昔日好友。

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