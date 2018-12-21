「黑豹」只屬於黑人？服飾公司這張宣傳照引爆網友論戰...

2018-12-21 12:08

〔即時新聞／綜合報導〕美國種族議題極為敏感，處理稍有不慎便會引發軒然大波。知名服飾品牌「Forever 21」近日推出一款以漫威超級英雄「黑豹」為主題的商品，如今卻因公司找來白人模特兒拍攝宣傳照，引發眾多網友不滿，逼得Forever 21下架照片並公開道歉。

「黑豹」為美國主流漫畫首位非諷刺性黑人英雄，改編電影於今年2月上映，票房成績極佳，全球賣破13.4億美元，擠進史上票房前十紀錄，由於該片無論導演或主要角色都由黑人擔綱，讓本片被視為黑人力量與精神的象徵。

Forever 21延續這股熱潮，推出一款印有黑豹頭像，寫著電影著名台詞「Wakanda Forever」（瓦甘達萬歲）的毛衣，但引起反彈的，是穿著服裝的模特兒為一名白人。不少網友留言表示，「Forever 21真的找了一名白人來穿這件毛衣，我哭了」、「他們找了一個白到不行、金髮藍眼的模特兒，我想要和他們的廣告部門談談，到底是誰認為這行得通？」、「嘿，Forever 21，哪個平行時空讓你們覺得給白人穿黑豹服飾是個好主意？」

對此，Forever 21發出聲明表示，「公司以最嚴肅的態度看待自家產品和消費市場，我們想要以不同種族的模特兒來榮耀這位超級英雄，但也聽到了顧客們的重要意見，因此決定移除宣傳照，並誠摯地對因為這張照片而感到冒犯的人道歉。」

雖然Forever 21決定退讓，仍有不少網友幫忙說話，認為批判者的反應太大驚小怪。有網友還留言說，「照這個邏輯，黑人小孩不就不能穿超人披風嗎？超級英雄是屬於大家的，讓所有人一起享受瓦甘達吧。」

Forever 21找來白人模特兒宣傳黑豹服飾，引發反彈。（圖片取自推特）

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