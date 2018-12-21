剝奪人權！中國關押加拿大前外交官 審訊過程曝光

2018-12-21 12:12

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大逮捕華為財務長孟晚舟後，陸續有加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）、商人史佩弗（Michael Spavor）、公民麥克弗（Sarah McIver）在中國被捕，如今中國當局審訊康明凱的手段曝光，包括不准會見律師、夜間不准關燈等等。

據《路透》報導，加拿大應美國的要求拘捕了孟晚舟，她目前雖然保釋，但面臨引渡到美國的可能，針對她的指控最重可判處30年有期徒刑。中國因此接連對在境內的加拿大人動手，但沒有確切說明逮捕理由，僅聲稱康明凱、史佩弗危害國家安全，麥克弗則涉及非法工作。

消息人士透露，康明凱於10日晚間10時許在北京街頭被帶走，直到12日下午4時中國政府才正式通知加拿大此事，對此加國當局出動駐中大使和2名外交官，才在14日於警察局和康明凱會面半小時。

知情人士說，中國當局隨後把康明凱關押在一個秘密地方，不准他申請保釋、不准他會見律師，每天早上、下午和晚上都會進行訊問，晚上睡覺也不准他關燈。

中國只允許加拿大領事可1個月會見康明凱1次，不允許親人前往探望。消息人士表示，康明凱身體健康，沒有遭遇酷刑，但非常疲憊不堪並且精神緊張，另外2名熟悉此案的知情人士證實了這一細節，並透露他被關在單人牢房。

中國外交部並沒有正面回應此事，僅聲稱康明凱、史佩弗的權利都得到了充分的保障，他們被捕與孟晚舟案沒有關係。但不少外交人士認為，針對加拿大公民的逮捕，顯然是中國「針鋒相對」的報復行為。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/