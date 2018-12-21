2歲曾遭父母性侵虐待 「衣櫥女孩」長大後成性侵犯

2018-12-21 11:05

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州十幾年前有一名女童長期遭母親和繼父虐打、性侵長達6年，最後被從衣櫃中救出，被人們稱之為「衣櫥女孩」，但未料17年後這名女孩長大成人，竟被爆出性侵14歲少女而遭到逮捕。

綜合外媒報導，「衣櫥女孩」卡瓦諾（Lauren Kavanaugh）自2歲起被母親和繼父虐待，除了毆打、不給食物外，更遭到性侵，直到2001年，8歲的卡瓦諾被從衣櫃中教出，當時震驚外界，不少專家擔心她會留下創傷，或是人格大變，近日25歲的卡瓦諾遭警方以性侵未成年少女逮捕。

《福斯新聞》報導，卡瓦諾和被害的14歲少女在臉書

「勞倫卡瓦諾的故事」（The Lauren Kavanaugh Story）上認識，隨後卡瓦諾便搬進少女家中和她的家人們一同生活，被害少女向警方供稱，和卡瓦諾已經有性關係長達2個月。

負責調查該案的警官亨特（ Jesse Hunter）表示，被害少女的家人對此並不知情，認為2人僅是朋友關係，他說：「雖然不是用強迫、威脅的手段，但是礙於少女只有14歲，該案在德州仍屬於違法行為。」

警方著手調查後，懷疑卡瓦諾透過相同管道，可能還有其他的受害者，呼籲父母要謹慎注意孩子在網路上的交友狀況，目前卡瓦諾被收押在丹頓縣監獄中，保釋金為10000美金（約台幣30萬）。

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