全球「創新力」企業排行榜 Facebook拿第1

2018-12-21 10:10

〔即時新聞／綜合報導〕日本經濟新聞今日公布全球主要企業的「創新力」排行榜，前10強中，有9家是美國企業，一家是中國企業。其中，Facebook高居第1，亞馬遜、Alphabet分別位居2、3名，中國企業阿里巴巴則排名第9。

日本經濟新聞與一橋大學創新研究中心合作，對168家日本企業和150家外國企業做為調查對象，匯總了全球主要企業的「創新力」排行榜。此排行榜以促進革新的「組織力」、顯示技術開發能力的「價值創造力」、培育創新種子的「潛力」等3個要素作為指標。

前10強排行榜中，Facebook、亞馬遜、Alphabet、蘋果、Netflix依序位居1至5名，微軟、Intel、AT&T、阿里巴巴、NVIDIA則分別位居6至10名；除了第9名的阿里巴巴是中國企業，其餘9家全是美國企業。

日本企業排名最高的是位居第11名的豐田集團，樂天、SONY則分別名列32、33名，日本經濟新聞指出，日本企業在決策和盈利能力方面，相較國外企業表現遜色，在創新浪潮不斷湧來的背景下，日本企業缺乏經營的速度。

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