美國全球戰略大變動？ 傳川普下令逐步撤出阿富汗駐軍

2018-12-21 10:43

〔即時新聞／綜合報導〕繼美國宣布自敘利亞撤軍後，傳出美國總統川普下令大規模減少阿富汗駐軍，將會有7000多名美軍返回美國，此舉為撤軍的第一階段，將逐步結束這場長達17年的戰爭，顯示美國開始減少對海外的軍事干預。

《華盛頓郵報》報導引述1名美國官員指出，未來幾週內將有7000多名美軍開始從阿富汗返回家園，此舉將成為縮編的第一階段，以及結束17年戰爭的開始，官員稱這可能至少需要幾個月。現在阿富汗有超過1萬4000名美軍，自2001年美國駐軍阿富汗以來，美軍死亡人數已超過2400人。

《法新社》報導引述一名不具名的美國官員說，「（川普）心意已決。將有重大撤離行動。」《路透》報導也引述一名不具名的官員指出，川普已做出決定，並且已經口頭下令執行縮編計畫，並表示正在討論時間，但可能會在數週或數月內發生。國防部長馬提斯曾主張在阿富汗保持強大的美國駐軍，以加強外交和平，在美國官員提出川普下令縮編的可能性後不久，他就宣布辭職走人。

五角大廈拒絕對美國駐阿富汗軍隊發表評論。白宮國家安全會議發言人馬奎斯（Garrett Marquis）也回應，白宮不會就「未來的戰略發展」發表評論。

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