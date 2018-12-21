路透：中國官方駭客攻擊IBM、惠普 再入侵用戶電腦

2018-12-21 09:13

〔即時新聞／綜合報導〕英國媒體爆料，中國國家安全部的駭客入侵全球PC品牌龍頭惠普（HPE）和美國科技巨頭國際商業機器公司（IBM），然後再利用2間公司網路攻擊其客戶。

《路透》報導引述5名知情人士表示，這些駭客攻擊是中國一個名為「雲端跳躍」（cloudhopper）活動的一部份，美國和英國20日表示，攻擊科技服務業者，是為了竊取客戶的資料。雖然自2017年以來網路安全公司和政府機關已就「雲端跳躍」威脅發出多次警告，但他們尚未透露其網路遭到入侵的企業身份。

IBM表示，沒有證據表明敏感企業資訊被盜。惠普則說，無法對「雲端跳躍」的活動發表評論。IBM和惠普都拒絕就消息來源提出的具體的評論。

這些消息人士指出，惠普和IBM並不是唯二遭到「雲端跳躍」網路攻擊的知名技術企業。據另一位知情人士透露，「雲端跳躍」多年來一直瞄準技術服務提供商，且多次入侵惠普和IBM的網路中，時間持續數週甚至數月，IBM在今年夏天調查了網路攻擊事件，惠普也在2017年初進行大規模的違規調查。

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