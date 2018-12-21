不滿川普自敘利亞撤軍 美防長馬提斯宣布辭職

2018-12-21 07:57

〔即時新聞／綜合報導〕美軍從敘利亞全面撤軍後，美國總統川普宣布，國防部長馬提斯（James Mattis）將在明年2月光榮退休。馬提斯先前強烈反對從敘利亞撤軍，他則在辭職信中強調，期望川普能夠找到想法一致的國防部長。

川普今天在推特上表示，在過去2年擔任國防部長後，馬提斯將在明年2月底以優異的身份退休，在馬提斯任職期間，美軍取得了巨大進步，特別是在購買新型戰鬥設備方面，馬提斯幫助他讓盟友和其他國家支付他們的軍事義務，不久他將任命一位新的國防部長，非常感謝馬提斯為國服務。

綜合媒體報導，自川普政府成立以來，馬提斯一直擔任川普的國防部長，川普經常不顧立場，猛烈抨擊自己的盟友。馬提斯在辭職信中說，「你（川普）有權利找到一個與你意見相同的國防部長，我認為我現在下台是正確的決定。」

馬提斯還說，他的長期核心信念是美國作為一個國家的力量，與盟邦關係的力量密不可分，美國需要一個強大的聯盟，在面對中國和俄羅斯等國時，必須要有明確姿態。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/