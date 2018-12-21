雖遠必誅 美通緝2名中國政府駭客

2018-12-21 04:44

〔中央社〕美國司法部今天抨擊，中國政府支持的駭客持續竊取華府及盟邦的商業與政府機密。美國副司法部長羅森斯坦說，這實在「不可接受」，並起訴和通緝2名與中國官方合作的駭客。

羅森斯坦（Rod Rosenstein）和聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Chris Wray）及相關官員召開記者會，現場擺出2名中國駭客的資料及照片，他們分別是朱華、張士龍。美國司法部門已起訴兩人，並針對兩人發出通緝令。

羅森斯坦和瑞伊今天的談話，展現美國對中國駭客長期以來竊密及間諜行為「雖遠必誅」的態勢。

羅森斯坦說，中國國家資助的駭客已非首次攻擊美國，自2014年美國起訴具解放軍背景的5名駭客以來，中國由國家支持、針對美國企業與政府部門的犯罪活動一直沒停過，中國「說一套、做一套」，違反自身承諾，不只美國，許多國家都深受其害，這是「不可接受的」。

他指出，美國和其他盟邦清楚中國在做什麼，也了解中國為什麼這麼做，在一些案例中，美國甚至知道那些電腦螢幕前的鍵盤俠是誰，違反美國法律者，不會因他們受外國政府保護，就不受追究。

羅森斯坦提出數據指出，過去7年，美國起訴涉及經濟的間諜案，逾9成與中國有關；涉竊取商業機密的案件，則有2/3與中國有關。

羅伊則說，美國的行動不是針對中國人民，而是針對中國政府資助的駭客與間諜，「美國歡迎公平競爭，但美國不能容忍違法的駭客入侵及間諜行為」；他還說，中國的網路攻擊是美國的長期威脅，中國想取代美國成為引領世界的超級大國，卻使用非法手段達成這一目標。

他表示，不論是穿制服的中國軍方人員，還是看似民營、卻受官方支持的中資機構，中國這些「非法、不道德且不公平的做法」，美國司法體系都會追究。

根據起訴書，朱華與張士龍是中國駭客組織APT 10的重要成員，兩人與中國國家安全部天津國安局合作，大規模竊取各類資料，包括數十萬筆的美國海軍人員資訊及機密，還竊取美國太空總署（NASA）的實驗室資訊。

另外，APT 10還入侵數個託管服務供應商（MSP），這些託管服務供應商處理多國政府或商業公司的資料數據，中國駭客不只藉此侵入美國地方司法機關的網路，包括巴西、加拿大、芬蘭、法國、德國、印度、日本、瑞典、瑞士、英國及阿拉伯聯合大公國也受害。

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