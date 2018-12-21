決定撤軍引質疑 川普推特貼文說分明

2018-12-21 00:38

〔中央社〕美國總統川普出其不意宣布已戰勝伊斯蘭國好戰分子並將自敘利亞撤軍，招致部分共和黨人批評，也引起盟邦與美國軍事指揮官憂心，他今天藉著推特貼文一一辯解。

川普清晨連連發出推文稱，他正履行他2016年總統選戰有關撤離敘利亞的競選承諾。推文指出，美國正在做俄羅斯與伊朗等其他國家該做的事，而且幾乎沒有回報，因此「現在是其他國家終於必須負責作戰的時候了」。

川普推文說：「撤離敘利亞並非出其不意，我持續努力多年，而6個月前當我公開表達想要這麼做時，我同意部隊再留駐一段時間。俄羅斯、伊朗、敘利亞和其他國家都是伊斯蘭國在當地的敵人，我們在那裡執行任務，該是回家與重建的時候了，#MAGA（讓美國再次偉大的英文縮寫）。」

他又說：「美國是否想要成為中東的警察，一無所獲，卻犧牲了寶貴的生命和耗費數兆美元，保護那些幾乎無論如何都不感激我們努力的人？我們想永遠在那裡嗎？該是讓其他國家終於出面作戰的時候了。」

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