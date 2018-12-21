3名公民遭抓捕 加拿大下令驅逐160名中國移民

2018-12-21 00:40

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大當局1日逮捕華為副董孟晚舟後，中國政府至20日已以違反法律為由，累積抓捕3名加拿大公民，現在外媒報導加國已下令驅逐160名滯留境內、透過非法手段獲取加拿大永久居留權的中國公民。

綜合外媒報導，加拿大邊境服務局（CBSA）先前發現，多達566名中國人使用「以投資當地換取移民資格」的企業家移民計畫，設籍在一對中國鐘姓姊弟所經營的旅宿業地址，在2008年至2015年間通過移民審查，總計有1028名中國人用這個方式非法獲得加國永久居留權。

《法廣世界之聲》、《希望之聲》報導，上述發生在加拿大愛德華王子島省（PEI）的移民造假案近期內開審，涉案的鐘姓姊弟分別被指控3項、5項罪名，先前已有81名非法移民成功的中國公民被加國掃地出門，現在當局下令驅逐另外涉案的160名中國移民。

中國人造假玩垮 愛德華王子島省廢除投資移民計畫

加拿大愛德華王子島省的企業家移民計畫，內容為移民者對官方付出擔保金，並在當地投資一定金額，同時必須開設資本額不低於7.5萬加幣（約台幣179.2萬元）的公司，且必須於公司營運期間住在當地，1年內至少須有半年在境內；但被查出造假的中國人均住在加拿大其他地區，有些人甚至根本不在加拿大。

在被中國人詐欺後，愛德華王子島省政府自我檢討，並接受外界批評審查太過鬆散，因此決定廢除這項計畫，將移民資格審查方式恢復成與其他省分相同之模式，除了提供擔保金與投資之外，移民者還必須證明經營成功，名下企業必須至少營運1年，才可獲得永久居留權。

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