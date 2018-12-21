日本更新「中國非洲豬瘟地圖」 共109地點爆發疫情！

2018-12-21 00:32

〔即時新聞／綜合報導〕中國非洲豬瘟疫情不見改善，日本政府20日發布最新中國各地疫情地圖數據，目前中國全境內有18省、1自治區與4直轄市傳出疫情，共109個農畜場所與野生地點爆發非洲豬瘟。

日本農林水產省持續更新中國非洲疫情狀況，截至本月20日，全中國僅有新疆維吾爾自治區、寧夏回族自治區、西藏自治區、廣西壯族自治區、河北省、山東省、甘肅省沒有發現豬瘟疫情，其餘所有板塊均被日方塗上代表疫情發生的橘黃色。

地圖上紅色「X」圖示代表豬瘟發生地區，當中包括江蘇省、青海省、雲南省、吉林省、內蒙古自治區、山西省、北京市、天津市、福建省、上海市、陝西省、黑龍江省、河南省、安徽省、浙江省、江西省、湖北省、湖南省、貴州省、重慶市、遼寧省、四川省，以及本週剛淪陷的廣東省。

地圖中藍色「O」圖示代表有豬瘟疫情發生，但已被中方解除疫區封鎖的地點，有河南省、浙江省、遼寧省、黑龍江省、天津市、江蘇省、山西省、安徽省、湖南省、貴州省、雲南省、吉林省、內蒙古自治區。

吉林省則額外被標上深紅色三角形圖示，代表此地有「野生豬瘟疫情發生」記錄；與上週相比，中國至20日發生豬瘟疫情的場所，新增黑龍江1農場，福建省1農場，四川省1農場，重慶市1農場，廣東省1設施。

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日本農林水產省傳送門

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