夜半敲門不敢應 陌生男子竟持房卡開門：欠房費

2018-12-20 23:41

〔即時新聞／綜合報導〕吳姓女子中國湖南省長沙入住酒店，凌晨2點多突然有人敲門，她不敢應門，最後門外的人居然自己刷房卡開門，把她嚇出一身冷汗。事後了解，因為吳女遲遲未付房費，酒店男服務員才敲門催房費。面對外界質疑，酒店覺得有些委屈，但也承認男服務員半夜登門確有不妥，已向客人道歉，並免除當日住宿費用。

吳女說，本月13日到長沙出差，訂了雙人房，帶著兩名小孩入住；14日覺得房間有異味，要求換房，續住一晚。當事人強調，工作人員沒提醒她要付費，且她有墊押金，又留了身分證字號，想說等退房時再結算就好。

沒想到，15日凌晨2點多，居然有陌生男子來敲門，並以房卡開門，嚇了她一跳。對方聲稱是來催款的酒店服務員，但吳女以時間點怪異、男子身分無法確認為由，沒有跟隨下樓繳費。

徐姓酒店店長受訪時表示，吳女換房時就曾提醒交費，吳表示「等會還會出門，出門的時候再繳費。」待她出門時，前台又當面提醒，吳女回應，「有急事，回來後就交（錢）。」

事發於週末，酒店人流較大，服務人員遲遲未見吳姓女子身影，猜測人可能回房了，遂撥打房間電話，但無人接聽。酒店出於擔心顧客人身安全，加上曾有客人帶房卡離店逃房費，服務員才上樓敲門。

酒店規定凌晨4點要對前一日的帳，若有欠房費，服務員須自行代墊，當時店內只有一名前台和保安人員值守，遂由男服務員獨自上門。

雖有眾多因素，徐店長坦言，男服務員深夜上門確有不妥之處，酒店已向吳女道歉。徐表示，對方曾要求人民幣兩萬元的賠償，但他們僅免去當日房費和贈送兩套洗護用品作為賠償。

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