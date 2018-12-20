給多少錢可換你一年不用臉書？ 研究透露平均數值…

2018-12-20 22:28

〔即時新聞／綜合報導〕臉書、IG等社群網站已成為人們生活中的一部份，許多人更不時要上網查看。美國一項研究發現，若要讓一個人一整年完全不使用手機，至少需要付出約1000美金（6.1萬新台幣）。

綜合外媒報導，美國一群經濟、社會學家最近研究社群網站，他們找來1300多名成年受訪者，詢問要給他們多少錢才願意放棄使用臉書，以此推算社群網站對一個人而言的價值為何。結果發現，要一個人放棄使用臉書一年，至少需要支付1000美金。此外，臉書對於學生族群特別重要，要他們放棄使用臉書一年，需支付1511到1908美金（約4.6萬到5.8萬新台幣）。

值得注意的是，學者也將臉書的預估市值（約4200億美金）除以總使用者人數（約22億人），算出臉書實際從單一使用者身上獲得的平均市值，不過，這個數值僅為每人190美金（約5800新台幣），遠低於受訪者心中的價值。

研究學者因此認為，雖然臉書等網站從經濟層面來看價值不算高，但實際上服務提供給人們價值卻很高。

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