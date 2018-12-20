厲害了您的國！ 竊賊偷電瓶被電死 車主竟要賠20萬

2018-12-20 23:18

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名男子將電動車停放在自家樓下，沒想到被小偷盯上，結果賊星該敗，小偷動手行竊時居然觸電身亡，小偷家屬反而要求車主賠償20萬人民幣（約新台幣90萬元），經過法院調解，最後車主賠償小偷家屬5萬元人民幣（約新台幣22萬）的精神撫慰金。

綜合媒體報導，中國湖北劉姓車主住在老舊的社區，該社區常有電動車亂停的情形。法官認為，劉男當時並未依照規定停車、私自充電，結果電動車被小偷看上，動手行竊，不料當時因為下大雨造成電瓶漏電，小偷才會意外觸電身亡。最後經過法院調解，車主得賠償小偷的家屬5萬元人民幣（約新台幣22萬）的精神撫慰金。

不過中國學者紛紛替車主叫屈，認為即便劉姓車主亂停車、私自充電，但也與小偷的死亡沒有必然的因果關係。

中國人權律師滕彪也指出，「從中國民法規定來看，這是不合理的，要他賠償小偷是沒有法律依據的」。而中國網友也紛紛痛批，這樣的結果根本是鼓勵人們去犯罪，也讓「依法治國」成為笑話。

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