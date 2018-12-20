男人才懂的痛！包莖男常覺得下面癢 就醫居然要整根切除

2018-12-20 21:38

〔即時新聞／綜合報導〕中國湖南20幾歲張姓男子陰莖常常發癢，然而羞於就醫，一直忍著，直到被家人聞到異味，強迫他去看醫生，竟被診斷出得了陰莖癌，張男的「那話兒」必須切除，讓張母當場淚灑醫院。

綜合媒體報導，湖南株洲市張男在大二時便常常覺得下體有些癢，卻不好意思看醫生，一直沒有就診。張母每每幫他收拾房間都會聞到一股惡臭，張男又不肯讓人洗內褲，在家人逼問下，張男才坦承，陰莖長年發癢，且上面長了紅色點點。家人得知後立即將張男送醫。

經過診斷後，主治醫師表示，張男的陰莖嚴重潰爛、呈現菜花狀，連他看到時都嚇了一跳。醫師說，經過化驗確認，張男因包莖，內部尿垢堆積，細菌長期孳生，已惡化成陰莖癌，且因為錯過最佳治療時機，若不盡快切除，恐有性命之憂。

這名醫師說，一般而言，包莖非嚴重疾病，但如果未及時就醫、讓汙垢繼續累積，便可能會惡化為癌症，如有性伴侶還會造成交叉感染。另外，張男未來雖然會失去性生活，但不影響排尿，也可以透過人工受精傳宗接代。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/