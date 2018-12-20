山東禁養48種犬 「未改正」要沒收 網民：年度笑話

2018-12-20 22:08

〔即時新聞／綜合報導〕山東省臨沂市日前貼出「限狗令」，條列出「48種禁養犬」，自明年1月1日起，民眾若被發現偷養，可罰人民幣2000元到5000元（約台幣8900元到22000元），逾期「未改正」則要沒收犬隻。中華田園犬也在禁養品種名單內，被中國網友戲稱是年度笑話之一，「中華田園犬不能在中華存活」。

臨沂市公安局和畜牧局聯合發布「公布烈性犬品種名錄和大型犬標準」，表示為促進文明養犬，加強養犬管理，禁止違規飼養大型犬和烈性犬。

大型犬定義是直立時前足到肩部最高點距離超過50公分，或兩耳連線中點沿背找到尾根處的距離超過75公分的狗狗；嚴禁飼養的品種包括藏獒、杜賓犬、英國鬥牛犬、秋田犬、中華田園犬等。

中華田園犬泛指中國原生犬種。原稱為「土狗」，因帶有貶意，一些寵物保護組織將其改名。

有當地民眾支持「限狗令」，認為狗容易傷人，還有人表示小型犬也不適合出現在公眾場合；另一派市民則認為，上榜的狗並非全都很兇猛，主要是看主人怎麼教，如果飼主沒有把握管好再做約束。

中國網友們表示，「極其不合理，這是人類在用干預手段滅絕其他犬種，不是嗎」、「難道不應該針對養狗人嗎？不牽繩的往死裡罰啊！針對狗真有意思」、「逾期不改？怎麼改？親手殺死？」、「人也傷人，全關起來」、「這樣會不會使流浪狗更多，潛在危險更大？」。

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