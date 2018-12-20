與華爾街崩盤有得比 中國學者：今年GDP成長恐是負值

2018-12-20 20:17

〔即時新聞／綜合報導〕中國人大國際貨幣研究所副所長、前中國農業銀行首席經濟學家向松祚日前發表演講，他直言，目前官方稱2018年GDP成長6.5％其實不然，據「重要機構」算出的數字為1.67％，而且還有其他算出來是負數的GDP數據，與美國1929年華爾街股市崩盤有得比。

綜合外媒報導，向松祚16日以「四十年（改革開放40年）未有之大變局」為題演講，其中，透露初步試算中國今年的GDP數據遠遠低於預期，還批評中共當局對中美貿易戰等嚴重誤判，這段影片在網路上流傳一天，就被中國中宣布緊急刪除。

向松祚提到，今年以來，中國經濟狀況在長、短期均呈現下行趨勢，以10月份來說，「無論從社會消費、到汽車消費、到房地產的消費、出口，幾乎是全面下行」，但官方認為在總GDP成長幅度中，服務業、消費等就佔了78.5％「是好事」，還以此稱中國經濟從仰賴出口貿易、投資等型態轉型成功。

但他認為，中國既然都已經出現投資跳水式放緩的現象，「依靠消費我們還能夠維持經濟的穩定嗎？」以目前的經濟態勢發展而言，不論是房價、投資、市場就業、貿易出口均無法穩定，這也是目前北京正要著手解決的問題之一。

向松祚拿1929年美國華爾街股市崩盤來比喻目前中國經濟狀況，當時華爾街十年內一蹶不振，大部分股票跌掉八、九成，中國股市目前的狀況是83檔股票血洗幅度逾90％、1018檔股票暴跌幅度80％，還有2125檔股票跌幅在7成左右，更有3150檔股票直接腰斬，他認為中國政府要透過「稅改、政改、國改」的方式改善經濟。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/