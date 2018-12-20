美媒爆中共在新疆恢復「勞教」 中國矢口否認：一派胡言

2018-12-20 19:05

〔即時新聞／綜合報導〕針對美媒《華爾街郵報》報導，中國在新疆的再教育營重啟「勞動教養制度」（簡稱勞教），已成為最緊迫的人權危機，中國外交部發言人華春瑩20日於記者會回應，批美媒完全是「惡意攻擊」。

綜合媒體報導，《華盛頓郵報》和其他美媒根據大量的資料及官方文件，日前披露中國在新疆的再教育營中恢復勞教制度，新疆當局羈押當地的穆斯林，將他們送往拘禁營內部或周邊的工廠，強迫被拘禁者為工廠提供無償或低成本的勞動。

華春瑩於20日下午表示，上述相關報導完全扭曲事實，稱中國已廢除勞教制度，新疆「職業技能教育培訓中心」的學員獲得的報酬，也已超過當地貧窮標準，達到「一人就業，全家脫貧」。

華春瑩斥責美國媒體「背離新聞道德、不擇手段地妖魔化中國」，難怪美國總統川普會對美媒頗有微詞；而中國媒體報導時，也紛紛指責美國在污衊中國。

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