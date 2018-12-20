川金會協議白簽了？ 北韓官媒：不可能單邊放棄核武

2018-12-20 21:49

〔即時新聞／綜合報導〕川金會落幕後，可望促成朝鮮半島無核化，不過，北韓官媒《朝中社》今天發表聲明指出，若要北韓徹底放棄核武，美國必須先消除所有核武威脅。目前南韓及美國當局尚未對聲明做出回應，專家直言，北韓打算繼續擁核，很有可能會與美方進行雙方軍備消減的談判。

綜合外媒報導，川金會的聯合聲明中，雖提到「北韓將致力於完成朝鮮半島無核化」，但未明確定義北韓無核化，也沒寫道無核化的步驟和期程。《朝中社》聲明說，美方誤導了當時的協議內容，如果要全面無核化，必須包括美國部署在南韓以及鄰近朝鮮半島的地區的核子武器。

聲明中認為，無核化是共同工作，應由雙方一同放棄核武威脅要求，除非美國放棄核武威脅，否則北韓不會單邊放棄核武；聲明中呼籲華府應該放棄以迫害的方式，強逼北韓放棄核武，並在「為時已晚」前，了解朝鮮半島無核化的真實意義。聲明也提醒，如果美國想了解核武詳細內容，必須解除對北韓的經濟制裁。

首爾牙山政策研究所學者申範哲（Shin Beom－chul）坦言，北韓很明顯地打算繼續持有核武，很快就會重返談判桌，和美方把外交進程轉變為雙方的軍備削減協議，而不是單方面放棄計畫。首爾北韓研究大學教授楊謨金（Yang Moo-jin）則說，北韓不斷要求取消制裁，意在試探美國是否讓步。

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