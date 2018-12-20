註冊「哈庫那馬他他」為商標 迪士尼挨轟侵占非洲文化

2018-12-20 19:52

〔即時新聞／綜合報導〕迪士尼動畫「獅子王」中的台詞「哈庫那馬他他」（Hakuna Matata）深植人心，自2003年起，迪士尼更將這句話註冊為版權專利商標。不過有專家批評，是出自於非洲斯瓦希里語的「不用擔心」，並非迪士尼原創，目前已有5萬多人聯署請願，保護文化遺產不被他人利用。

綜合外媒報導，「哈庫納瑪塔塔」早在2003年時就被迪士尼註冊為專利商標。辛巴威的社會運動家姆帕拉（Shelton Mpala）發起線上請願書，強調「迪士尼不能註冊它沒有發明的東西」，指控迪士尼充斥殖民主義，且挪用非洲文化，要求迪士尼放棄其商標，已超過5萬2000人聯署。

肯亞語言學者恩喬古（Kimani Njogu）表示，迪士尼的做法不道德，其實，這是非洲人民創造的財產，經由推廣、變成流行，「哈庫那馬他他」是種快樂、放鬆的生活方式。恩喬古也提到，東非地區的人民可到了美國卻不能販賣有「哈庫那馬他他」的產品，相當不合理。

「哈庫那馬他他」在斯瓦希里語意為「不用擔心」、「沒有問題」，斯瓦希里語在非洲是使用人數最多的語言之一，其中東非為大宗，肯亞、索馬里、坦尚尼亞等國都以斯瓦希里語為國語。

迪士尼尚未對此做出回應。不過肯亞律師倫霍（Liz Lenjo）將這些衝突歸咎於社交軟體的誇大言論，認為迪士尼沒有剽竊語言價值，使用斯瓦希里語的人並不會受到限制，一切只是民眾對保護產權的誤解。

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