絕美岩漿染紅夜空 歐洲老火山噴發驚艷

2018-12-20 19:55

〔即時新聞／綜合報導〕義大利一座有70萬年歷史的火山最近噴發，由於當時正值夜晚，因此夜空中的紅色岩漿格外明顯，讓網友看到噴發的畫面都忍不住讚嘆。

綜合外媒報導，義大利埃特納火山（Mount Etna）是歐洲歷史悠久的火山，火山內部的溫度約為1000度C，而且該火山每年都會噴出大量的熔岩，它一年生產的熔岩可以填滿一棟108層樓高的摩天大樓。最近埃特納火山又進行噴發，火山將大量的灰色煙灰、紅色岩漿朝天上噴發。

夜空中的火山發噴照片引來許多網友大讚，有網友直呼，「雖然火山很危險，但真的非常漂亮。」、「照片太美麗了！」、「既美麗又恐怖。」更有網友貼出火山噴發當時的縮時攝影畫面，火山噴發的同時，夜空中還有許多閃爍的星星。

相關影片請見：

Increíbles imágenes 'time-lapse' de la reciente erupción del volcán #Etna, en Sicilia, Italia. pic.twitter.com/0lvLiGI86P — Mystery Planet （@MysteryPlanet） December 20, 2018

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