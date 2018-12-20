中國嗆美不得實施《西藏旅行對等法》：否則後果自負

2018-12-20 17:13

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普今日簽署《西藏旅行對等法》，明訂若有美國公民遭禁止進入西藏，負責的中國官員未來也會被禁止入境美國。中國外交部痛批，此舉嚴重干涉中國內政，向藏獨發出錯誤訊息，對美中交流合作帶來危害。

中國外交部發言人華春瑩表示，中國對《西藏旅行對等法》表達堅決反對的立場，該法案嚴重違反國際關係基本原則，粗暴干涉中國內政，並向藏獨人士發出錯誤訊號，對美中合作帶來危害。華春瑩提到，西藏對外國人是開放的，2015年光是美國訪問西藏的人員就達4萬人次，對外國人的管理措施是鑑於當地的氣候和地理因素，有其必要性。

華春瑩說，若美國實施這項法案，中方必將採取有力措施，維護自身利益。她強調，中國的改革開放大門只會越來越大，西藏也會越來越開放，也歡迎外國人到此訪問，前提是必須遵守中國法律和規定，中方也敦促美國停止用西藏議題干涉內政，否則後果得自行負責。

《西藏旅行對等法》由麻薩諸塞州共和黨參議員麥高文（James P. Mcgovern）在今年4月提出。有鑑於中國公民能在美國各地自由行動，中國官方卻百般阻撓美國公民訪問西藏，基於國與國間應向彼此公民提供平等權利的外交原則，《西藏旅行對等法》將用以反制拒絕美國人進入西藏的中國官員，讓他們無法獲得美國簽證。

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