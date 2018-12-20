素食主義者排人牆阻擋採購肉品 消費者：智商有問題？

2018-12-20 18:51

〔即時新聞／綜合報導〕自己吃素、提倡素食就不讓別人吃肉？英國有個素食團體竟端著有血跡的盤子，高舉「這不是食物，是暴力」的標語，站成人牆阻擋其他民眾購買肉類食品。

綜合外媒報導，英國素食團體「直接行動」（The Direct Action Everywhere，DxE）日前到連鎖超市「布萊頓」（Waitrose）中隊冷凍食物櫃中的肉品進行獻花、致哀的動作，更在冷凍櫃前排成一排人龍，阻止民眾靠近冷凍櫃選購肉品。

《每日郵報》報導，「直接行動」團體中一名成員拿著廣播器向民眾呼籲：「動物不是東西，是時候結束這項耶誕節大量屠殺動物的殘忍血腥傳統。」該成員表示，以耶誕大餐常見的雞和火雞來說，許多鳥類從飼養的棚屋被取出、並放入箱中時，可能就會受傷，捕捉和運輸都造成鳥類相當大的痛苦，屠宰那就更不用說了。

現場有些消費者不理會「直接行動」抗議，試圖穿越人牆拿取肉品，因此發生爭執；消費者譏諷，「直接行動」的成員是「智商有問題」吧。

警方獲報趕到超市，要求該組織成員離開，強調「若不離開，將被依法逮捕」，這些抗議者持續哼唱著「這不是食物，而是暴力」，更站在店外大喊著「現在就要求解放動物」。

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