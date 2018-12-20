耳內疼痛發現有蜘蛛！超萌模樣網友驚呼：蠟筆小新

2018-12-20 16:39

〔即時新聞／綜合報導〕1名女子先前因耳朵感到不適前去就診，經醫師使用手電筒照射後，發現耳道中竟有1隻活生生的蜘蛛，影片在網路上曝光引起網友熱議，許多人竟然都認為該隻蜘蛛模樣相當可愛，很像日本動漫「蠟筆小新」。

根據《tres catorce CCN》報導，印度1名女子經歷了幾天頭痛，發現症狀一直沒有消失，忍無可忍下前往醫院就診，她告訴醫師耳朵和頭部都有劇烈疼痛感，她表示有種「動物走路」的感覺，醫師檢查後發現，確實有一隻動物在他的耳道中漫遊。

從醫師拍攝的就診影片能見，當女子的耳朵被往上拉起時，手電筒燈光恰好照射到耳道深處，有1隻4眼蜘蛛正看著鏡頭，並隨著燈光看似好奇地往外探頭探腦，但受到驚嚇時快速「倒退嚕」躲藏進耳部，最後醫師使用醫療器材將牠移出耳朵外，女子的病情也獲得改善。

網友將影片於本月分享至臉書社團「爆笑公社」，許多人認為片中蜘蛛相當可愛，紛紛留言指出「他是養在裡面防止蟑螂入侵用的」、「這種蜘蛛很聰明呢」、「專門吃耳屎的嗎」、「這蜘蛛亂萌的」、「我剛剛第一眼真的看成蠟筆小新」，也有網友認出蜘蛛品種為「佛羅里達跳蛛」。

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