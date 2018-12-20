嘆中國走回老路 郭文貴：2020年中國共產黨將消失！

2018-12-20 17:51

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平18日在中國「改革開放四十週年慶祝大會」上演講稱，中國共產黨必須堅定保持各方面的領導地位，更強調沒有人能夠當中國人的「教師爺」，對中國「頤指氣使」。中國流亡富商郭文貴今日指出，這顯示中國正在走回百年、千年前的老路，他認為，在中國與西方世界全面對抗的情況下，中國共產黨將在2020年消失。

嘆中國私營企業家處境可憐

郭文貴表示，改革開放四十週年的相關談話，若用白話文解釋，就是「堅持走北韓的路」、「共產主義」、「讓人民吃草」，然後繼續搞「一帶一路」、海外灑錢、保住中共高層家族的資產，「就這意思」！

他還說，中國私營企業家處境相當可憐，「如果三年前聽我話跑出來的，現在你就在天堂，現在你連去地獄的機會都沒有了」。

郭文貴稱，中國正在走回百年、千年前，以「統治」為核心的老路，而現在的中國相當危險，跟西方世界全面對抗「沒人能擋得了」。郭文貴還說：「你們會看到我所預測的，2020年，沒有共產黨了！做好心理準備吧，看看全世界都在幹什麼！」

嗆美國之音標題不實 郭文貴揚言提告

此外，近日眾多美國媒體報導，川普前競選團隊顧問史東（Roger Stone）承認對郭文貴做不實指控的消息，《美國之音》中文網起初卻以「川普前顧問承認在網上散布郭文貴的不實之言」為題，令郭文貴質疑，該標題像是說郭文貴在散布謠言，於是發布聲明要求《美國之音》公開道歉，否則不排除提告。

《廣播理事會觀察》（BBG Watch）報導，郭文貴電話受訪時回應，認為該新聞標題有意毀謗他的信譽，試圖塑造郭文貴是「騙子」的印象，以迷惑中文世界讀者，他對該國有媒體的行為感到訝異；該報導稱，《美國之音》中文網已經悄悄地撤下原標題，改成「川普前顧問承認散佈針對郭文貴的不實之言」，但是沒有發出更正聲明。

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