隧道公路計畫可行！馬斯克：要讓4千輛車以時速250公里行駛

2018-12-20 16:00

〔即時新聞／綜合報導〕美國企業家伊隆馬斯克（Elon Musk）身兼太空公司SpaceX與電動車大廠特斯拉執行長，集商業與科技實力於一身的他，被外界譽為現實版鋼鐵人。馬斯克先前因為不耐洛杉磯交通壅塞，提出要打造地下通道的奇想，並於近日進行首度公開試駕。馬斯克表示，他下一階段的目標是要把4000輛車送入地道，並且以時速155英里（約250公里）行駛。

馬斯克的挖洞計畫在當地時間週二進行首次驗證，車輛以時速64公里於地道中暢行，雖然試乘者表示有點顛簸，但仍證實隧道通車的構想絕非天馬行空。昨日的試駕似乎也替馬斯克注入一劑強心針，隨即在推特上宣布「挖洞公司」（The Boring Company）接下來的目標。

馬斯克說，挖洞公司下一個目標，是要讓4000輛車以時速250公里的速度在隧道行駛，公司屆時會提供車輛讓乘客搭乘，「就如同一般道路上各式各樣的車輛，從小型的汽車到大型的巴士，都要能夠安全、高速地行駛。」他還提到，如果所有的車輛都是大型巴士，每小時、每條車道搭載的乘客可超過10萬人，但最好還是提供各款式的車輛讓大家選擇，才能夠搭得盡興。

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