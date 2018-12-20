疑與簽證有關 第3位加國公民「被失蹤」 身分曝光！

2018-12-20 16:29

〔即時新聞／綜合報導〕華為公主孟晚舟日前被加拿大逮捕引發軒然大波。隨後傳出2名加國公民康明凱（Michael Kovrig）與斯帕弗（Michael Spavor），在中國遭到拘留。近日加國政府證實，中國又逮捕第3位公民。外媒報導，該名女子疑為來自亞伯達省的麥克弗（Sarah McIver），她人在中國一間學校教課，疑因簽證問題被拘留，目前正被安排返國。

綜合媒體報導，根據消息人士透露，個性活潑友善的麥克弗，曾在韓國、馬來西亞任教，今年暑假回到家鄉一間過去待過的家具行工作，然後再度打包前往中國。不過，當她抵達目的地時，校方卻告知她已將原本要提供的職缺給了別人，決定協助將麥克弗轉到其他城市的學校任職。

報導指出，麥克弗在當地教書教了數月，期間也會定期將學生與友人的合照寄回老家，讓家人了解她在中國的生活。文中引述中國當局拘留麥克弗，可能是因她缺少工作簽證文件，並指其受到良好待遇，有望在未來幾週內返回加拿大。

報導提到，加國總理杜魯道（Justin Trudeau）稍早面對媒體提問時，曾表示第3起公民被中國拘留案，似與華為案無關，情況也與先前兩起事件截然不同。加拿大全球事務部則因涉及隱私，並未透露個資。據了解，先前兩名被捕的加國公民，分別為前外交官康明凱與從事北韓旅遊業、與北韓領導人金正恩交情匪淺的斯帕弗。

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