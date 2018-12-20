就是要捕鯨！ 日本傳出擬退出國際捕鯨委員會

2018-12-20 14:56

〔即時新聞／綜合報導〕日本希望可以重啟商業捕鯨，於9月份在巴西舉行的國際捕鯨委員會（IWC）大會上提出草案遭否決，近期有日本政府消息人士透露，日本政府為了重啟商業捕鯨，決定要退出國際捕鯨委員會。

綜合外媒報導，日本自1982年加入國際捕鯨委員會後停止商業捕鯨，近年日本政府希望在近海及專屬經濟區（EEZ）內重啟商業捕鯨，但遭到國際捕鯨委員會內多數反捕鯨國家否決，相關決定最快下週宣布。

《共同社》報導，倘若日本將退出決定告知國際捕鯨委員會，該決定會於2019年6月30日即刻生效，但退出後的日本就無法再參與以加入國際捕鯨委員會為條件，在南極海域大量捕鯨、稱之為「科學研究」的活動。

《衛報》報導，一位日本外交官員說：「所有選項都已經擺在檯面上，但尚未正式確定。」；一名漁業機構的官員則否認這個消息，堅稱日本並沒有要退出國際捕鯨委員會，但仍希望儘快能重啟商業捕鯨。

澳洲海洋保護協會主席狄倫（Darren Kindleysides）表示，日本倘若此番真的退出國際捕鯨委員會，將對日本與其他國際條約和協議，樹立不好的先例；不少保育人士則擔心，退出國際捕鯨委員會後日本將可能變成「海盜捕鯨國」。

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