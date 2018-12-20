羅生門？ 中國傳「亞姐亞軍」痛毆員工還丟下樓

2018-12-20 14:25

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣州日前有一名男子墜樓身亡，警方未說明其墜樓原因，但有中國網友爆料，男子是遭人圍毆後丟下樓，主嫌是2017亞洲小姐廣東賽區亞軍的許姓女子。

綜合中媒報導，這起案件發生於16日下午5時許，20歲的黃姓男子在廣州越秀區不幸墜樓，警方表示，32歲的許姓服飾店女老闆懷疑黃男偷竊，遂與41歲男友及另外4名男子，在倉庫質問黃男，警方稱黃男在期間墜樓，並未說清楚原因。

網友爆料，黃男與另外兩名同事長期被懷疑偷竊，許姓女老闆夥同打手質問黃男約2小時，之後將他拋下樓，有目擊者稱黃男身上有多處瘀傷。至於許姓女老闆，則被爆料是2017年亞洲小姐選舉廣東賽區亞軍，在廣東勢力龐大，人稱「東北女魔頭」。

廣州警方在微博表示，網友爆料是不實訊息，且相關影片已經被黃男家人證實為假，對此中國網友並不買單，直批「我......突然......連警察都不敢相信了......」、「人民群眾還能相信警察嗎？哪來的毆打事頻？在死角怎麼拍到的？他父親怎麼辨認的？」

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