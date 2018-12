最暖前總統！扮耶老、背禮物 歐巴馬拜訪病童

2018-12-20 16:01

〔即時新聞/綜合報導〕耶誕節將至,許多人等著狂歡慶祝,但也有些病童只能在醫院度過。為了帶給病童們溫暖,美國前總統歐巴馬(Barack Obama)戴著耶誕帽、背著一大袋禮物,前往華盛頓州的華盛頓醫院探訪病童,許多網友大讚他溫暖的舉動讓病童們有了個歡樂的耶誕節。

綜合外媒報導,醫院的病患、家屬與醫護人員唱著耶誕快樂歌,歡迎背著禮物、戴著耶誕帽的歐巴馬進入醫院,現場圍觀民眾看到歐巴馬都熱情歡呼。而歐巴馬也一一與病童互動,甚至有人興奮尖叫,更與歐巴馬溫暖擁抱。

該影片被上傳到推特後,瀏覽次數已經超過263萬人次,許多網友也留言讚揚歐巴馬的善舉:「謝謝你歐巴馬,你讓我們的病人的生活更加光明」、「你帶來的驚喜溫暖了整條走廊,並讓每個人的臉上都掛上笑容」。

Thank you @BarackObama for making our patients’ day so much brighter. Your surprise warmed our hallways and put smiles on everyone’s faces! Our patients loved your company…and your gifts! https://t.co/bswxSrA4sQ ❤️ #HolidaysAtChildrens #ObamaAndKids pic.twitter.com/qii53UbSRS