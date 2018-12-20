20歲黑人被誤判謀殺罪 重獲清白走出監獄已47歲...

2018-12-20 13:16

〔即時新聞／綜合報導〕美國巴爾的摩巡迴上訴法院，在前天（18日）充滿著歡呼與感動的啜泣聲，因為27年前被誤判謀殺罪的黑人希普利（Clarence Shipley Jr.）終於無罪釋放。他20歲時被迫進入監獄，等到走出來時已經47歲了。

據《巴爾的摩太陽報》報導，希普利被指控於1991年10月，槍殺了走出商場的29歲男子史密斯（Kevin Smith）。不過，至少有一名目擊證人在初審期間撒謊，導致希普利百口莫辯，最後定罪入獄。

這27年來，希普利一直堅持自己是無辜的，到了4年前事情終於開始有了轉機，希普利的朋友和家人僱傭了一名退休的偵探，他認為案件中有明顯錯誤的地方。

接著，巴爾的摩大學等機構組成的清白專案，找到了1991年案件的其他目擊者，確認其實兇手是另一名男子戴維斯（Larry Davis），他已在2005年過世。

巴爾的摩巡迴上訴法院在收到新的證據後，法官蓋勒（Jeffrey Geller）判決希普利無罪釋放。在監獄度過整整27年，希普利終於可以回家過耶誕節了。

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