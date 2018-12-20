「劍橋分析事件」未保護用戶個資 美國法院起訴臉書

2018-12-20 13:56

〔即時新聞／綜合報導〕臉書（facebook）遭美國華盛頓特區檢察總長以涉嫌未經用戶許可，就將數據分享給多間公司，其中特別指「劍橋分析事件」未能保護數千萬用戶的個資，以違反《消費者保護程序法》（ Consumer Protection and Procedures Act）將其起訴。

綜合外媒報導，美國華盛頓哥倫比亞特區檢察總長卡爾（ Karl Racine）19日發布一份聲明，指臉書無法保護用戶隱私，還欺騙了用戶誰有權限能取得他們的數據及其他資料，他還表示，臉書放任英國政治顧問公司「劍橋分析」（Cambridge Analytica）等第三方應用程式，在未經用戶許可的情況下收集個人數據及私人訊息。

《每日郵報》報導，這些第三方應用程式通常設計為個性測驗等小遊戲，讓不少下載或是點入程式測驗的民眾面臨私人訊息及資料遭到獲取的情形，卡爾表示，光在哥倫比亞特區中就有34萬居民的個資有遭到取用的情形。

對此臉書發出聲明，表示被指控的部分公司內部正在調查中，會與哥倫比亞特區和其他地方的律師進行討論。

《衛報》報導，3月的一項調查發現，在2016年美國總統大選期間「劍橋分析」透過臉書應用程式不當收集全球8700萬臉書用戶資料，更早在2014年「劍橋分析」就從臉書上的小測驗獲取了7000萬人的個人數據。

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