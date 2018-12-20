公然仇女？英國工黨領袖遭首相梅伊嘲諷 疑暗罵「蠢女人」被抓包

2018-12-20 11:43

〔即時新聞／綜合報導〕英國近來因脫歐議題情勢紛亂，如今卻有政治人物因失言節外生枝。英國工黨領袖柯賓（Jeremy Corbyn）被拍到疑似暗罵首相梅伊「蠢女人」（stupid woman），引爆仇女爭議。

綜合外媒報導，梅伊上月與歐盟談成脫歐協議，原定在本月11日交付下議院表決，歐洲法院卻在10日做出關鍵判決，准許英國不需其他歐盟國家同意，便可自行宣布取消脫歐，讓留歐出現生機，梅伊隨即取消11日的投票，並更改後續日程，使得柯賓相當不滿

柯賓在當地時間週三質詢時向梅伊提出一連串問題，梅伊則在回答時諷刺柯賓，他的主張就連自家議員都不挺，要他「看看你的後面，他們和整個國家都不贊同你。」

此時攝影畫面捕捉到柯賓面露不屑，嘴巴疑似說出「蠢女人」（stupid woman），辱罵的對象無疑是對面的梅伊。畫面傳出後引起軒然大波，柯賓發言人事後指出，柯賓說的其實是「一群蠢人」（stupid people），而非針對梅伊的「蠢女人」，因此沒有道歉的必要。

梅伊對此回應，「我認為在下議院的所有同仁，尤其是在女性獲得投票權100週年之際，應以鼓勵更多女性進入國會為目標，有鑑於此，使用適切的言語有其必要。」

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