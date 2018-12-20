南海建軍事基地 印尼總統向中國放話：要戰奉陪！

2018-12-20 13:16

〔即時新聞／綜合報導〕印尼18日在鄰近中國「九段線」的南海納土納群島（Natuna Islands）設立一個編制1000多人的軍事基地，防範中國入侵領土。對此，印尼總統佐科威（Joko Widodo）最近向中國放話，「如果你對我們開戰，是的，我們將會奉陪。」

印尼過去並未涉入中國與其周邊國家之間的南海主權之爭，直到2014年中國出版的地圖中，將部分納土納群島劃入「九段線」內領海，引起雅加達政府反彈；佐科威2015年3月曾指北京的「九段線」主張「沒有任何國際法基礎」。

綜合媒體報導，去年，印尼政府公布了一份最新的國家地圖，其中納土納群島以北的該國專屬經濟區，更名為「北納土納海」（the North Natuna Sea），雖然當時中國強烈要求印尼取消更名，但印尼政府表示，這是印尼的領土，印尼有權這麼做。

印尼國軍總司令哈迪（Hadi Tjahjanto）18日出席納土納群島軍事基地的成軍儀式，他表示，建立這個前哨基地的目的是威懾任何潛在的安全威脅，尤其是在邊界地區。哈迪沒有透露納土納群島的軍事編制人數，但表示新基地將部屬1個陸軍營，以及1個海軍陸戰隊、工程和砲兵連。在印尼的軍隊編制中，1個營由825至1000人組成，而一個連由大約100人組成。

正在尋求連任的印尼總統佐科威19日表示，印尼政府已準備好，明確表示擁有16萬9000人口的納土納群島是印尼的主權領土。佐科威提到2016年印尼與中國在海上的摩擦，當時印尼的海巡船扣留了一艘300噸的中國漁船，北京則聲稱該地區為中國的傳統漁場，佐科威則強烈反駁，他說，「如果你對我們開戰，是的，我們將會奉陪。」

去年，印尼政府公布了一份最新的國家地圖，其中納土納群島以北的該國專屬經濟區，更名為「北納土納海」（the North Natuna Sea）。（路透資料照）

2016年印尼軍艦拖走在納土納群島附近抓到的一艘中國漁船。（路透資料照）

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