煉鋼小鎮驚見大師塗鴉！小男孩畫面超警世

2018-12-20 10:13

〔即時新聞／綜合報導〕一夜醒來，鎮裡的牆上竟出現不知名的塗鴉，塗鴉大師班克西（Banksy）昨在社群媒體上公布，這個塗鴉就是自己的新作，他稱該塗鴉是「佳節的祝福」（Season’s greetings），此次新作品諷刺意味濃厚，引來許多人前往該鎮朝聖。

綜合外媒報導，在英國南威爾斯煉鋼小鎮塔爾伯特港（Port Talbot），出現一幅塗鴉，一面畫著一個小男孩敞開雙臂、仰望天空並張著嘴，看起來正在享受冬天飄著雪花的模樣，但另一面牆卻畫著一個方桶內燃燒著炭火，兩面牆一起看後，會發現炭火所燃燒的煙全吹向正在享受雪花的小男孩，外媒報導，此次作品可能與當地鋼鐵工廠眾多，空氣污染問題嚴重相關。

該塗鴉被繪製在55歲居民伊恩（Ian Lewis）的車庫牆上，伊恩表示，起初並沒有多想，甚至根本沒想到會是班克西的作品，他說：「說實話，我現在有點不知所措，已經有大批的班克西粉絲到這裡朝聖了。」

塔爾伯特港議員史考特（Scott Bamsey）表示，相當贊場這幅塗鴉，他說：「我一直在仔細欣賞，雖然我不是塗鴉專家，但這幅塗鴉藝術真的很有班克西的味道。」

議員斯特凡（Steffan ap Dafydd）則表示，鎮內相當歡迎公共藝術，也承認當地環境污染嚴重，他指出，政府已經砸了5千萬英鎊（近20億台幣）要升級煉鐵的高爐以減輕污染問題。

班克西的作品向來帶有警世或諷刺的意味，這次儼然也是為了凸顯當地鋼鐵工廠嚴重污染環境的狀況，卡迪夫大學教授加雷斯（Gareth Thomas）更在推特上寫道：「這幅塗鴉和塔爾伯特港的狀況完全吻合，鋼鐵工廠及整個小鎮經常被廢氣及灰燼覆蓋住。」

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